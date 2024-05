Wasserstände an Mosel und Saar sollen bis Dienstag fallen

Nach Überschwemmungen am Pfingstwochenende sollen die Pegelstände in Rheinland-Pfalz zunächst wieder sinken. Doch die Pause hält nur kurz an.

Mainz (dpa). Die Wasserstände an Mosel, Saar und Sauer werden voraussichtlich bis Dienstagvormittag weiter fallen. Das teilte das Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz am Montag mit. «Für Dienstag werden im französischen Moseleinzugsgebiet sowie an der Saar wieder höhere Regenmengen vorhergesagt», hieß es weiter. Im deutschen Teil sei am Dienstag mit zum Teil schweren Gewittern mit Starkregen zu rechnen. «Infolgedessen werden die Wasserstände in der Mosel ab Dienstag wieder ansteigen.»

Enorme Regenmengen hatten im Saarland und in Rheinland-Pfalz am Pfingstwochenende für Überflutungen, Erdrutsche und vollgelaufene Straßen und Keller gesorgt. Eine 67-jährige Frau war bei einem Rettungseinsatz in Saarbrücken am Freitag von einem Einsatzfahrzeug erfasst worden und ist am Sonntagabend in einer Klinik an den Folgen gestorben.

