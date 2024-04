Wasserleiche vor Stausee Nonnweiler geborgen

Anzeige

Hermeskeil (dpa/lrs) – Vor dem Stausee Nonnweiler nahe Hermeskeil (Landkreis Trier-Saarburg) hat die Feuerwehr einen unbekannten Mann tot aus dem Wasser geborgen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, trieb die Leiche am Montag mit dem Bauch nach unten im Vorbecken des Stausees. Dabei war der Oberkörper des Mannes über der Wasseroberfläche zu sehen, so ein Sprecher der Polizei. Ein Zeuge habe das beobachtet und die Polizei gerufen. Hinweise auf Fremdeinwirkung gebe es aktuell nicht. Auch steht laut Mitteilung noch nicht fest, wie lange die Leiche im Wasser lag oder wer der Tote ist. Ermittlungen sollen nun klären, wie der Mann starb.

