Plus Rheinland-Pfalz Was Ihr Smartphone alles kann: Onlinekurs mit unserer Zeitung startet wieder Smartphone können viel mehr, als die meisten wissen. Zwei Experten erklären in einem Onlinekurs, den unsere Zeitung mitorganisiert, anschaulich, wie die modernen Handys funktionieren.

In einem Onlinekurs, den unsere Zeitung in Zusammenarbeit mit Levato, einer preisgekrönten Lernplattform der Bundesregierung für digitale Inhalte, anbietet, können ältere Menschen lernen, wie Smartphones funktionieren. Der Kurs „Was Ihr Smartphone alles kann!“ präsentiert in leicht verständlichen Erklärvideos ohne komplizierte Fachbegriffe alles Wichtige über Smartphones mit Android- und iOS-Betriebssystemen (Apple). Der ...