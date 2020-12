Archivierter Artikel vom 24.04.2020, 16:00 Uhr

Trier

Warteliste für studentisches Wohnprojekt in Seniorenresidenz

Mehr als ein Jahr nach dem Start eines Wohnprojektes von Studenten in einer Seniorenresidenz in Trier gibt es inzwischen eine Warteliste von interessierten jungen Menschen. Die „Residenz-WG“ werde sehr gut angenommen, teilten die Universität Trier und die Residenz am Zuckerberg am Freitag in Trier mit. Drei Studierende wohnen unentgeltlich in der Einrichtung – dafür, dass sie jeweils 35 Stunden im Monat mit den Senioren verbringen.