Warnung vor Verwechslungsgefahr bei Wild- und Hauskatzen

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) in Rheinland-Pfalz hat zu einem vorsichtigen Umgang mit Katzen im Wald gerade jetzt in der Frühlingszeit aufgerufen. Der Frühling sei die Jungtierzeit bei den Europäischen Wildkatzen, teilte der Landesverband der Naturschützer am Dienstag in Mainz mit. Es bestehe die Gefahr, dass Spaziergänger oder Wanderer kleine Wildkatzen für Hauskatzen halten und sie aus guter Absicht mitnehmen. «In Menschenhand besteht für die Wildkätzchen ein sehr hohes Risiko, sich mit Hauskatzenkrankheiten anzustecken», erklärte der BUND. Daher sollten die Tiere in Ruhe gelassen werden, das Muttertier sei in aller Regel in unmittelbarer Nähe oder kurz auf Mäusejagd.