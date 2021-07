Homburg

Warnung vor Nahrungsergänzungs-Kapseln

Bestimmte Nahrungsergänzungsmittel in Kapselform sind vom Hersteller Powerstar Food mit Sitz im saarländischen Homburg zurückgerufen worden. In dem Produkt namens Powerstar Food Ecdysteron sei der Höchstgehalt an Benz(a)pryren und polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) überschritten worden, hieß es am Freitag in einer Warnung auf dem Portal lebensmittelwarnung.de. Betroffen sind demnach Verpackungseinheiten mit 60 Kapseln, dem Haltbarkeitsdatum März 2023 und dem Produktionsdatum 3. März 2021 sowie der sogenannten Los-Kennzeichnung LOS: 489-009. Der Hersteller rief dazu auf, das Produkt nicht zu verzehren, sondern an ihn zum Ausgleich zurückzugeben.