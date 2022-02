Koblenz

Warnung vor Ecstasy in Champagner-Flaschen

Das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz warnt vor flüssigem Ecstasy in großen Champagnerflaschen. Es geht dabei um Drei-Liter-Flaschen der Marke „Moët & Chandon Ice Impérial“, die eine lebensgefährliche Menge der Droge enthalten könne, wie die Behörde am Montag in Koblenz mitteilte. Zuvor war in der Oberpfalz und in den Niederlanden jeweils eine Flasche entdeckt worden, die Ecstasy enthielt.