Warnhinweise auf Smartphones kommen nur zeitverzögert, Sirenen bleiben still. Der erste bundesweite Warntag zeigt auch in Rheinland-Pfalz, wo es noch Lücken gibt.

Mainz (dpa/lrs). Mit Sirenen-Geheul und Pannen bei der Handy-Alarmierung ist am Donnerstag auch in Rheinland-Pfalz der Ernstfall geprobt worden. So ertönten etwa in der Landeshauptstadt Mainz um 11 Uhr plangemäß die Sirenen. Neben dem Heulton sollten auch Hinweise über Warn-Apps wie Nina oder Katwarn auf Handys gesendet werden. Allerdings blieb die Warn-App Nina zunächst bei vielen Nutzern still. Die angekündigte Warnmeldung erschien nur zeitverzögert. In den sozialen Medien wiesen viele Nutzer darauf hin, dass sie keine Warnungen auf ihre Handys erhalten hatten.

„Wo Katwarn durch die Kommunen ausgelöst wurde, hat die Meldung direkt um 11.00 Uhr funktioniert“, sagte Nikolai Zaplatynski, Pressesprecher der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier. Die Warnung über DAB+-Radios sei ebenfalls pünktlich erfolgt. Bei Nina seien Warnung und Entwarnung zeitlich verzögert erschienen.

Die über das sogenannte Modulare Warnsystem (MoWaS) versendete Warnmeldung sei verspätet zugestellt worden, teilte das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) in Bonn mit. „Grund dafür ist eine nicht vorgesehene zeitgleiche Auslösung einer Vielzahl von Warnmeldungen über MoWaS gewesen.“ Das im Vorfeld besprochene Auslösekonzept habe hingegen eine reine Auslösung durch den Bund vorgesehen.

In Ludwigshafen hätten die Sirenen pünktlich Alarm geschlagen. Die Entwarnung sei dann allerdings nicht akustisch erfolgt, sondern hätte zeitlich versetzt via App stattgefunden, erklärte ein Sprecher der Stadt. In Ludwigshafen seien sechs der 34 Sirenen moderne Hochleistungssysteme, die anderen sollten sukzessive erneuert werden.

Die Feuerwehr in Koblenz zeigte sich zufrieden mit der Feuertaufe einer modernen Sirene auf einem Schuldach. Sowohl der Warnton sei deutlich hörbar gewesen als auch die via Sirene generierten Durchsagen, sagte ein Sprecher. Das Netz werde nun schrittweise ausgebaut, schon im kommenden Monat sollen es dann zwölf Sirenen sein.

Die Stadt Landau zieht eine negative Bilanz. Von den ingesamt 15 Sirenen der Stadt hätte ein modernes System auf einer Grundschule getestet werden sollen, doch hier gab es technische Schwierigkeiten. Wo der Fehler gelegen habe, sei noch nicht klar, sagte eine Sprecherin.

Auch in vielen anderen Kommunen blieb es still, entweder aus technischen Gründen oder weil es keine Sirenen mehr gibt. Denn manche ältere, noch nicht umgerüstete Modelle können nur das Feuerwehrsignal übertragen, nicht aber des satellitengestützte sogenannte Modulare Warnsystems des Bundes. In Trier, Zweibrücken sowie den Landkreisen Birkenfeld, Rhein-Hunsrück, Bad Kreuznach, Bitburg-Prüm, Westerwaldkreis und Vulkaneifel etwa blieb es ruhig.

Ziel des Aktionstags ist, die unterschiedlichen Warntechniken für besondere Notfälle zu testen und die Bevölkerung für den Ernstfall zu sensibilisieren. Laut einem Beschluss der Innenministerkonferenz soll es künftig jährlich an jedem zweiten Donnerstag im September einen Warntag geben.