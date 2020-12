Archivierter Artikel vom 14.10.2020, 03:00 Uhr

Mainz

Warnstreiks im öffentlichen Dienst vor allem in der Pfalz

Mit ganztägigen Warnstreiks in mehreren Städten in Rheinland-Pfalz will die Gewerkschaft Verdi an diesem Mittwoch ihren Forderungen nach besseren Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst Nachdruck verleihen. Die Organisation ruft unter anderem zu Aktionen in Ludwigshafen, Kaiserslautern, Worms und Speyer auf. Geplant sind demnach Autokorsos und Versammlungen auf verschiedenen Plätzen. Der Aufruf richtet sich insbesondere an Beschäftigte von Kitas und der Verwaltung sowie kommunaler Krankenhäuser und der Agentur für Arbeit.