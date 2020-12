Archivierter Artikel vom 11.09.2020, 14:40 Uhr

Mainz

Warnstreiks bei der Post in Rheinland-Pfalz

Im Tarifkonflikt mit der Deutschen Post hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi Beschäftigte in der Brief- und Paketzustellung in Rheinland-Pfalz zum Warnstreik aufgerufen. Zusteller in Wöllstein (Landkreis Alzey-Worms) legten am Freitagmorgen ihre Arbeit nieder, wie die Gewerkschaft mitteilte. Auch Zusteller sowie Beschäftigte im Paketzentrum Saulheim waren dazu aufgerufen.