Archivierter Artikel vom 29.09.2020, 16:20 Uhr

Saarbrücken

Warnstreik in Saar-Krankenhäusern angekündigt

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten kommunaler Krankenhäuser im Saarland zum Warnstreik am Mittwoch (30.9.) aufgerufen. Geplant seien Arbeitsniederlegungen von der Frühschicht bis zur Spätschicht, teilte Verdi am Dienstag mit. Beteiligen sollen sich Mitarbeiter von Krankenhäusern in St. Ingbert, Sulzbach, Saarbrücken, Saarburg, Merzig, Püttlingen und Völklingen. Eine Notversorgung der Patienten sei gewährleistet. Hintergrund für den Warnstreik ist der derzeitige Tarifkonflikt im Öffentlichen Dienst. Der kommunale Arbeitgeberverband Saar bezeichnete den angekündigten Warnstreik als „völlig unverhältnismäßig“.