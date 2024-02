Warnstreik in Rheinland-Pfalz: Viele Busfahrten fallen aus

Am Mittwoch protestieren in Rheinland-Pfalz erneut Beschäftigte im privaten Busgewerbe. In weiten Teilen des Landes fallen Busverbindungen aus.

Mainz (dpa/lrs). In Rheinland-Pfalz fallen am Mittwoch erneut viele Busfahrten aus. Grund dafür ist ein von der Gewerkschaft Verdi ausgerufener Warnstreik, der sich an die Beschäftigten der privaten Busbetriebe richtet. Der Ausstand begann um 3 Uhr und sollte bis Schichtende dauern. Verdi-Gewerkschaftssekretär Marko Bärschneider sprach am Mittwochmorgen von einer «riesigen Beteiligung», eine genaue Zahl könne jedoch erst im Laufe des Tages bekannt gegeben werden. «Fast alle Busse werden ausfallen», sagte er.

Die Einschränkungen betrafen laut der Gewerkschaft weite Teile des Landes, darunter auch den Überland-, Berufspendler- sowie den Schülerverkehr in den betroffenen Regionen und Gemeinden. Der Landeselternsprecher wurde zuvor von Verdi darüber informiert.

Der Grund für die landesweite Aktion ist der Tarifkonflikt zwischen der Gewerkschaft und den Arbeitsgeberverbänden (VAV). Verdi fordert für Beschäftigte in der Verwaltung, den Werkstätten und dem Fahrpersonal einen Inflationsausgleich in Form einer Einmalzahlung in Höhe von 3000 Euro und eine monatliche Entgelterhöhung von 500 Euro. Bisher haben die Arbeitsgeberverbände diese Forderungen abgelehnt.

