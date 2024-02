Verdi-Aufruf

Saarbrücken

Warnstreik im Saarland angelaufen

Auf den Bus als Transportmittel zur Arbeit müssen die Menschen im Saarland am Montagmorgen wegen eines Warnstreiks verzichten. Wie der zuständige Gewerkschaftssekretär Christian Umlauf vom Verdi-Bezirk Region Saar Trier mitteilte, stehen seit 4 Uhr alle Busse der Saarbahn-Linien still. Die Ausfälle sollen noch bis zum Betriebsende gegen 1 Uhr in der Nacht andauern.