Mainz

Warnstreik im privaten Busgewerbe geht in zweiten Tag

Am zweiten Tag in Folge fuhren am Freitag in einigen Regionen von Rheinland-Pfalz keine Busse. Im Tarifkonflikt des privaten Busgewerbes hat der auf zwei Tage angelegte Warnstreik der Gewerkschaft erneut Teile des Busverkehrs im Land lahmgelegt. Unter anderem bei den Betrieben der DB Regio Bus Mitte, der DB Regio Bus Rhein-Mosel, aber auch bei Stadtbus Bad Kreuznach und Stadtbus Zweibrücken standen am Freitag die Busse komplett still, wie Marko Bärschneider von Verdi sagte. Wie am Donnerstag hätten auch am Freitag etwa 2000 Beschäftigte ihre Arbeit niedergelegt.