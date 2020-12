Archivierter Artikel vom 28.09.2020, 17:40 Uhr

Mainz

Warnstreik: Fast alle städtischen Kitas in Mainz geschlossen

Wegen des Warnstreiks im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen werden die meisten städtischen Kitas in Mainz am Dienstag geschlossen bleiben. Eine Übersicht, in welchen Einrichtungen eine Betreuung möglich sei, gebe es nicht, teilte die Stadt am Montag mit. Alle Eltern seien gebeten worden, eine andere Betreuung für ihr Kind zu organisieren. Auch sonstige Dienstleistungen der Stadtverwaltung seien von dem Warnstreik betroffen, einige Dienstleistungen würden nur beschränkt oder gar nicht angeboten.