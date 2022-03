Warnkarte auf Handy-App zeigt Hochwassergefahr an

Mit einer regionalen Warnkarte können sich die Menschen in Rheinland-Pfalz ab sofort per App über akute Hochwassergefahren in ihren Regionen informieren. Die regionale Hochwasserwarnkarte ist eine neue Funktion in der seit 2014 bestehenden App «Meine Pegel», wie das rheinland-pfälzische Klimaschutzministerium am Donnerstag mitteilte. Diese Erweiterung sei demnach ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung der Gefahrenkommunikation als Gemeinschaftsaufgabe der Bundesländer.