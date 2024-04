Warmes Wochenende im Saarland und in Rheinland-Pfalz

Am Wochenende zeigt sich in Rheinland-Pfalz und im Saarland die Sonne. Die Temperaturen klettern auf Werte über 20 Grad und es wird laut Wetterdienst «ungewöhnlich warm».

Offenbach (dpa/lrs) – Nach einem wolkigen Freitag dürfte ein warmes Wochenende die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland nach draußen locken. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach sagte für den Freitag vereinzelt Regenschauer und viele Wolken voraus. Die meiste Zeit aber bleibt es trocken bei 16 bis 22 Grad. In der Nacht zum Samstag bleibt es wolkig und vereinzelt kommen noch ein paar Tropfen Regen herunter. Die Temperaturen sinken auf 13 bis 9 Grad.

Am Samstag zeigt sich laut DWD dann die Sonne und es bleibt trocken. Mit Höchsttemperaturen zwischen 25 und 28 Grad wird es zudem «ungewöhnlich warm». Die höchsten Werte sollen am Rhein gemessen werden. In der Nacht zum Sonntag treten einige wenige Wolken auf, es bleibt trocken. Die Temperaturen sinken auf 15 bis 11 Grad in tiefen Lagen und auf bis 8 Grad in höchsten Lagen.

Am Sonntag bleibt es nach DWD-Angaben im Südosten meist heiter und niederschlagsfrei. Im Nordwesten und Norden ziehen dagegen ein paar Wolken auf, vereinzelt sind auch Schauer möglich. Es bleibt sehr mild mit 22 bis 27 Grad, vor allem in der Vorderpfalz.

