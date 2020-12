Archivierter Artikel vom 11.04.2020, 13:10 Uhr

Offenbach

Warmes Osterwetter: Kühlere Temperaturen in Sicht

Warmes und meist sonniges Wetter begleitet die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland an Ostern – doch frischere Temperaturen sind in Sicht. Nach einem heiteren Samstag bei maximal 20 bis 25 Grad werde die Ostereiersuche am Sonntag von einem Mix aus Sonnenschein und Quellwolken begleitet, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Karsamstag mit. Die Höchsttemperaturen liegen wieder zwischen 20 und 25 Grad. Vor allem im Bergland gebe es am Ostersonntag eine geringe Schauer- Gewitterneigung.