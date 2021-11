Offenbach

Warmer und trockener Herbst in Rheinland-Pfalz

Der Herbst 2021 ist nach einer ersten Bilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Rheinland-Pfalz trocken ausgefallen. Wie der DWD am Montag in Offenbach mitteilte, wurde eine Niederschlagsmenge von über 125 Liter pro Quadratmeter gemessen. In der international üblichen Referenzperiode zwischen 1961 und 1990 waren es 203 Liter pro Quadratmeter.