Archivierter Artikel vom 19.10.2020, 05:50 Uhr

Mainz

Warm und zu trocken: Kürbisse etwas kleiner als sonst

Wegen der Trockenheit in Rheinland-Pfalz könnte so mancher Halloween-Kürbis in diesem Jahr etwas kleiner ausfallen. „Durch das anhaltend trockene Wetter wird mit einem etwas geringeren Ertrag gerechnet“, sagte die Hauptgeschäftsführerin des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Pfalz Süd, Andrea Adams, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Die Erntebedingungen und die Qualität sind in diesem Jahr witterungsbedingt insgesamt aber gut.“