Ein Polizeiauto mit eingeschaltetem Blaulicht steht an einer Unfallstelle. (zu dpa: «Wanderer nach Sturz bei Burg Nassau gerettet»)

Nassau (dpa/lrs). Nach einem Sturz bei der Burg Nassau (Rhein-Lahn-Kreis) ist ein Mann am Samstagabend mehr als zwei Stunden lang unter anderem mit einem Hubschrauber gesucht worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der Wanderer nicht aus dem Ort und gab nur an, bei einer Burg oder einem Schloss abgestürzt zu sein. Feuerwehrleute und Polizisten fanden und retteten den 49-Jährigen schließlich. Er blieb unverletzt, wurde aber vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.