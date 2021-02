Kastel-Staadt (dpa/lrs)

Wanderer muss nach Schwächeanfall geborgen werden

Kastel-Staadt (dpa/lrs) – Am Altfels im Landkreis Trier-Saarburg haben Rettungskräfte einen erschöpften Wanderer geborgen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der 55-Jährige am Morgen alleine aufgebrochen und bis zum Felstableau geklettert. Dort hatte er den Angaben zufolge einen Schwächeanfall. Er rief demnach seinen Bruder an, der wiederum die Rettungskräfte alarmierte. Der Wanderer sei während der Rettung ansprechbar, aber nicht mehr mobil gewesen. Er wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt waren den Angaben zufolge 35 Rettungskräfte im Einsatz, darunter auch ein für Höhenrettungen ausgestatteter Polizei-Hubschrauber aus Hessen.