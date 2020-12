Archivierter Artikel vom 27.09.2020, 14:00 Uhr

Ediger-Eller

Wanderer an Mosel-Klettersteig abgestürzt

Feuerwehrkräfte haben im Moseltal einen 80-jährigen Wanderer gerettet, der an einem Steilhang sechs Meter in die Tiefe gestürzt war. Der Mann war am Samstag auf dem Calmont-Klettersteig zwischen Bremm und Ediger-Eller (Kreis Cochem-Zell) unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als er einem entgegenkommenden Wanderer auf dem schmalen Weg Platz machen wollte, trat er auf Geröll, verlor das Gleichgewicht und stürzte den steilen Abhang hinunter. Ein Busch bremste den Sturz, doch konnte sich der Mann nicht mehr selbst aus seiner misslichen Lage befreien. Die herbeigerufenen Feuerwehrkräfte sicherten ihn mit Gurten und Seilen und konnten ihn schließlich bergen. Der Wanderer wurde leicht verletzt.