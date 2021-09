Berlin/Idar-Oberstein (dpa)

Walter-Borjans nach Tötung an Tankstelle: Früh reagieren

Berlin/Idar-Oberstein (dpa) – Der Co-Vorsitzende der SPD, Norbert Walter-Borjans, hat nach der Tötung eines jungen Tankstellen-Kassierers in Idar-Oberstein ein frühes und entschlossenen Handeln der Behörden gefordert. „Wenn sich Anzeichen ergeben, dass sich eine Tat so anbahnt, so dass es wirklich zu einer hasserfüllten Auseinandersetzung kommt, dann muss der Staat reagieren“, sagte Walter-Borjans im „Frühstart“ von RTL und ntv.