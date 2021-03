Berlin

Walter-Borjans: „Es gibt Mehrheiten diesseits von CDU“

Nach den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz geht der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans zunehmend auf Distanz zu einer Koalition mit der Union. „Es gibt Mehrheiten diesseits von CDU und CSU und es gibt auch gute Chancen für Olaf Scholz, der Kandidat der stärksten dieser Parteien zu sein“, sagte Walter-Borjans am Montagmorgen im Deutschlandfunk. Finanzminister und Kanzlerkandidat Scholz hatte am Sonntagabend in der ARD-Sendung „Anne Will“ mit Blick auf eine Ampelkoalition ebenfalls betont: „Dass heute eine Option sichtbar geworden ist, das ist doch ganz klar“.