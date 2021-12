London

Waliser Williams erster Gegner von Clemens bei der Darts-WM

Der Waliser Lewy Williams wird bei der Darts-WM in London der erste Gegner des Deutschen Gabriel Clemens. Am Dienstagmittag setzte sich das 19 Jahre junge Talent souverän mit 3:0 gegen den Japaner Toyokazu Shibata durch und erreichte damit die zweite Runde. In dieser kommt es am Donnerstagabend (21.00 Uhr/Sport1 und DAZN) zum Aufeinandertreffen mit Clemens, der wegen seiner guten Ranglistenposition zunächst ein Freilos hatte. Der 38 Jahre alte Saarländer hatte im Vorjahr als erster Deutscher das WM-Achtelfinale erreicht und würde diesen Erfolg gerne wiederholen.