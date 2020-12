Waldstück wohl durch fahrlässige Brandstftung zerstört

Archivierter Artikel vom 25.04.2020, 15:30 Uhr

Im Taunus ist ein Waldstück von etwa 30 Quadratmetern durch einen Brand zerstört worden. Die Polizei geht von fahrlässiger Brandstiftung aus, wie es in einer Mitteilung von Samstag heißt. Das Feuer war demnach am Samstagmorgen in einem Waldstück im Hofheimer Stadtteil Langenhain ausgebrochen. Es habe sich schnell ausgebreitet, teilte die Polizei mit.

Es gebe Hinweise, so die Polizei weiter, dass sich eine Person in den vergangenen Tagen in dem Waldstück aufgehalten habe und dort eine Art Lager mit einer Feuerstelle errichtet hatte. Vermutlich sei diese Feuerstelle vor dem Verlassen unsachgemäß abgelöscht worden. Dadurch habe sich der Waldboden in Brand gesetzt. Die Polizei warnte bei der andauernden Trockenheit vor hoher Waldbrandgefahr. Es gelte ein absolutes Verbot von offenem Feuer sowie Rauchverbot in Wäldern, hieß es.