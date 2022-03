Neustadt-Gimmeldingen

Feuer

Waldbrand bei Neustadt an der Weinstraße

Rund 1000 Quadratmeter Wald haben am Samstagabend bei Neustadt an der Weinstraße gebrannt. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Zur Ursache des Feuers gab es zunächst keine genauen Angaben.