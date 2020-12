Archivierter Artikel vom 27.04.2020, 16:30 Uhr

Mainz

Wahlrechtsänderung für Menschen mit Behinderung im Plenum

Mindestens 2200 bisher vom Wahlrecht ausgeschlossene Menschen können bei der Landtagswahl im März 2021 ihre Stimme abgeben. Ein entsprechende Änderung des Landeswahlgesetzes wird im Landtag am Mittwoch in erster Lesung eingebracht. Allerdings ohne Aussprache, wie die Grüne Abgeordnete Pia Schellhammer am Montag in Mainz mitteilte. Das Plenum ist wegen der Corona-Krise auf drei Stunden begrenzt.