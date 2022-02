Saarbrücken

Wahlprogramm der Linken im Saarland: „Verlässlich sozial“

Die Linke im Saarland will einen Schwerpunkt ihres Landtagswahlprogramms auf die Bekämpfung der Armut. Auch der Weg zu mehr Klimaschutz sei nur machbar, wenn gleichzeitig die soziale Frage gelöst werde, sagte Spitzenkandidatin Barbara Spaniol am Dienstag in Saarbrücken. Zu den Forderungen der Linken zählen zudem beitragsfreie Kitas, mehr unbefristete Lehrkräfte und kleinere Klassen, kostenlose Mittagessen für alle Kinder in Kitas und Schulen, mehr Gehalt für Pflegekräfte, ein kostenfreier ÖPNV, verpflichtende Photovoltaik auf Neubauten und ein Verbot von Stromsperren.