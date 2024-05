Wahlplakate an mehreren Orten in Rheinland-Pfalz gestohlen

Immer wieder werden Wahlplakate verschiedener Parteien abgerissen oder zerstört – auch in Rheinland-Pfalz. Die Polizei sucht an mehreren Orten nach Zeugen.

Germersheim/Schifferstadt (dpa/lrs) – Unbekannte haben in mehreren Städten und Gemeinden in Rheinland-Pfalz Wahlplakate verschiedener Parteien abgerissen oder entwendet. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, riss in Germersheim ein unbekannter Täter am Mittwochabend ein Wahlplakat der CDU ganz und ein Plakat der FDP zur Hälfte ab. In Schifferstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) stahl am vergangenen Wochenende jemand zwei Banner der Freien Wähler. Im benachbarten Limburgerhof wurden sechs Großwahlplakate der SPD entwendet, in Waldhof dagegen Plakate der CDU und SPD. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In den vergangenen Wochen waren in Deutschland vermehrt Wahlplakate beschädigt und Politikerinnen und Politiker angegriffen worden. Anfang Mai wurde der sächsische SPD-Politiker Matthias Ecke beim Plakatieren so schwer verletzt, dass er in einem Krankenhaus operiert werden musste. Wenige Tage später schlug ein Mann die Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) mit einem Beutel, in dem sich ein harter Gegenstand befand, und verletzte sie leicht.

