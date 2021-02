Mainz

„Wahl-O-Mat“ will Orientierung zur Landtagswahl bieten

Ein breites Spektrum politischer Angebote vertreten die 13 Parteien und Vereinigungen bei der Landtagswahl am 14. März. Da wohl kaum jemand alle Wahlprogramme lesen mag, gibt es zur Prüfung der eigenen Wahlpräferenzen ab Mittwoch wieder einen „Wahl-O-Mat“: Anhand von 38 Thesen können Wählerinnen und Wähler so herausfinden, welche Partei am besten zu ihnen passt. „In einer Zeit, in der Straßenwahlkampf kaum möglich ist, hat der „Wahl-O-Mat“ eine besonders hohe Bedeutung“, sagte die stellvertretende Direktorin der Landeszentrale für politische Bildung, Sarah Scholl-Schneider.