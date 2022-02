Saarbrücken

Wahl-O-Mat für Landtagswahl im Saarland jetzt online

Rund viereinhalb Wochen vor der Landtagswahl im Saarland ist als Entscheidungshilfe für unentschlossene Wähler der „Wahl-O-Mat“ freigeschaltet worden. Mit dem Online-Angebot könnten Nutzer ihre Meinung mit den Positionen von den zur Wahl zugelassenen 18 Parteien abgleichen, teilte die Landeszentrale für politische Bildung in Saarbrücken am Mittwoch mit. Im Fokus stehen 38 Thesen zu politisch relevanten Themen wie Wahlrecht ab 16 Jahren, Ausbau der Windkraft, Tempo 30 in Kommunen und allgemeine Impfpflicht gegen Corona. Im Saarland wird am 27. März ein neuer Landtag gewählt.