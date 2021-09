Saarbrücken

Wahlbeteiligung am frühen Nachmittag bei 39,2 Prozent

Im Saarland hat die Wahlbeteiligung in den vier Wahlkreisen am Sonntag um 14.00 Uhr der Landeswahlleitung zufolge bei 39,2 Prozent gelegen. Diese Zahl basiere auf einer stichprobenartigen Umfrage in 47 Urnenwahlbezirken – das heißt ohne Briefwahl, teilte die Behörde in Saarbrücken am Sonntag mit. Zum Vergleich: Bei der Bundestagswahl 2017 habe die Beteiligung um 14.00 Uhr bei 38,2 Prozent gelegen, hieß es. Insgesamt nahmen damals 76,6 Prozent im Bundesland an der Abstimmung teil.