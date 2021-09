Obernau

Wagen fährt über Verkehrsinsel in Gegenverkehr: Verletzte

Ein Autofahrer ist im Landkreis Altenkirchen von der Fahrbahn abgekommen und hat nach ersten Erkenntnissen einen Unfall mit drei Verletzten verursacht. Er sei am Ortseingang von Obernau über eine Verkehrsinsel gefahren und mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen. Beide Fahrer seien schwer verletzt worden. An beiden Wagen sei Totalschaden entstanden. Weil Betriebsstoffe ausgetreten seien, musste ein Fachunternehmen die Fahrbahn am Sonntagnachmittag reinigen. Die Ortsdurchfahrt sei gesperrt worden.