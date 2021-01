Saarbrücken

Waffen und Drogen bei Corona-Kontrolle entdeckt

Bei einer Corona-Kontrolle in einer Wohnung sind Polizisten in Saarbrücken auf Drogen und Waffen gestoßen. Die Beamten seien am Mittwoch wegen möglicher Verstöße gegen die Corona-Regeln zur Wohnung eines 53-Jährigen gerufen worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten demnach Betäubungsmittel und bei der folgenden Durchsuchung im Beisein des Verdächtigen unter anderem auch zwei Luftdruckwaffen und eine Art Klappmesser. Der Mann, der wegen ähnlicher Delikte bereit „erheblich“ in Erscheinung getreten sei, kam in Untersuchungshaft. Ob der Mann auch gegen die Corona-Beschränkungen verstoßen hat, blieb offen.