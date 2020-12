Archivierter Artikel vom 05.06.2020, 14:20 Uhr

Otterberg

Waffen bei Mann gefunden: Aber keine Besitzerlaubnis

Ermittler haben in Otterberg (Pfalz) bei einem 54-Jährigen Waffen gefunden, eine Erlaubnis konnte er dafür aber nicht vorweisen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde das Anwesen des Mannes sowie dessen Wohnwagen am Donnerstag durchsucht. Die Beamten stellten eine scharfe Pistole, ein Kleinkalibergewehr sowie Munition sicher. Die Ermittlungen gegen den 54-Jährigen wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz dauern an. Der Mann äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorwurf. Hinweise auf einen politischen Hintergrund gab es nicht.