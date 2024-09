Die Sonne scheint am Rand von dunklen Wolken. (zu dpa: «Wärmeres Wetter in Rheinland-Pfalz und Saarland»)

Die Sonne scheint am Rand von dunklen Wolken. (zu dpa: «Wärmeres Wetter in Rheinland-Pfalz und Saarland») Foto: Annette Riedl/DPA

Offenbach (dpa/lrs) – Wechselhaftes Wetter bei milden Temperaturen erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland zum Beginn der neuen Woche. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, bringt ein Hoch dann aber zunehmend sonnigeres Wetter.

Der Vorhersage zufolge ist es am Montag stark bewölkt und regnerisch. Die Temperaturen steigen auf 15 bis 18 Grad an. Am Dienstag rechnen die Meteorologen mit vielen Wolken und seltenen Schauern, im Laufe des Tages aber auch mit größeren Auflockerungen. Die Temperaturen steigen weiter an, auf Höchstwerte von 18 bis 21 Grad.

Bis zu 24 Grad möglich

In der Nacht zu Mittwoch kann sich laut DWD örtlich Nebel bilden. Entsprechende Vorsicht sei auf den Straßen geboten. Der Mittwoch selbst soll bei Höchsttemperaturen zwischen 21 und 24 Grad heiter und trocken werden. Aus Nordost wird ein schwacher bis mäßiger Wind erwartet.