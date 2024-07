Wärmeres Wetter, aber Gewitter und Starkregen möglich

Die neue Woche beginnt wärmer und zunächst mit viel Sonne. Es sind aber auch Schauer und Gewitter in Sicht.

Offenbach (dpa/lrs) – Zur neuen Woche wird es deutlich wärmer in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Dabei sind aber teils auch Gewitter, Starkregen und Sturmböen zu erwarten, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Am Montag zeigt sich zunächst die Sonne bei maximal 27 bis 30 Grad. Ab dem Abend zieht schauerartiger Regen auf, teils sind kräftige Gewitter mit Starkregen und Sturmböen möglich. Laut DWD sind lokale Unwetter nicht ausgeschlossen.

Am Dienstag wird es wechselnd bewölkt bei einzelnen Schauern, verbreitet soll es aber auch trocken bleiben. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 22 und 26 Grad. Am Mittwoch geht es mit freundlichem und trockenem Wetter weiter. Maximal steigen die Temperaturen auf 24 bis 26 Grad, in Hochlagen auf 21 Grad.