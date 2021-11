Frankenthal

Wachablösung an der Spitze des DGB

Dietmar Muscheid, der viele Jahre lang den Deutschen Gewerkschaftsbund in Rheinland-Pfalz und im Saarland geführt hat, gibt den Vorsitz aus Altersgründen auf. Als seine Nachfolgerin soll an diesem Samstag auf der DGB-Bezirkskonferenz (Beginn 9.00 Uhr) in Frankenthal Susanne Wingertszahn gewählt werden. Die 46-Jährige, die aus dem Saarland stammt und in Mainz wohnt, ist seit 2013 DGB-Bezirksgeschäftsführerin. Als Wingertszahns Stellvertreterin will sich Bettina Altesleben zur Wahl stellen. Damit wäre der DGB in Rheinland-Pfalz und Saarland der zweite Landesverband nach Nordrhein-Westfalen, der von zwei Frauen an der Spitze geführt wird.