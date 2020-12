Archivierter Artikel vom 25.08.2020, 10:50 Uhr

Daun

Vulkaneifelkreis führt Biotonne wieder ein

Auf Wunsch etlicher Bürger wird im Vulkaneifelkreis ab Anfang 2021 die Biotonne zusätzlich wieder eingeführt. Wer die zu Beginn dieses Jahres abgeschaffte Tonne vorm Haus zurückhaben wolle, müsse eine Extra-Gebühr von 111,25 Euro pro Jahr an den Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier zahlen, teilte die Sprecherin der Kreisverwaltung in Daun am Dienstag mit. Das neu eingeführte Containersystem, bei dem man Biomüll in Papiertüten sammelt und dann in Sammelcontainern entsorgt, bleibt bestehen.