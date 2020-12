Archivierter Artikel vom 18.04.2020, 19:00 Uhr

VSU: Hotels und Restaurants brauchen Perspektive

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Vereinigung der Saarländischen Unternehmensverbände (VSU) hat Hilfen für die Betriebe des Hotel- und Gastgewerbes an der Saar gefordert. „All diese Betriebe hatten vor der Krise ein funktionierendes Geschäftsmodell. Wenn die Regierung beschließt, dass sie weitere Wochen nicht am Geschäftsleben teilnehmen dürfen, dann ist jetzt auch die Hilfe der Politik gefragt“, sagte VSU-Geschäftsführer Jens Colling laut einer Mitteilung am Samstag. Ohne Finanzhilfen, die über das erste Hilfspaket von Bund hinausgehen, drohe mehreren Unternehmen die Insolvenz.