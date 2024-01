Tarifkonflikt

Mainz/Saarbrücken

Vorzeitiges Ende von GDL-Streik: Vereinzelte Einschränkungen

Nach tagelangen Streiks dürfen Bahn-Reisende in Rheinland-Pfalz und im Saarland in der neuen Woche wieder auf einen regulären Fahrplan hoffen: Die Lokführergewerkschaft GDL beendet ihren Ausstand bei der Deutschen Bahn vorzeitig. Im Personenverkehr endet der Streik an diesem Montagmorgen um 2.00 Uhr und nicht erst am Montagabend um 18.00 Uhr.