Archivierter Artikel vom 30.03.2020, 13:50 Uhr

Mainz

Vorträge zu Mainz und Frankfurt im Mittelalter verschoben

Das Institut für Geschichtliche Landeskunde an der Universität Mainz hat seine sechsteilige Vortragsreihe über die unterschiedliche Entwicklung von Mainz und Frankfurt im Mittelalter auf nächstes Jahr verschoben. Grund sind die Einschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus, wie das Institut am Montag mitteilte. Die Landeshistoriker wiesen dabei auf ihre Angebote im Internet zur Landesgeschichte und -kultur hin: „Aus diesem Schatz wollen wir gemeinsam mit Ihnen in diesen besonderen Zeiten schöpfen.“