Vorstellung von nachhaltigem Tourismuskonzept Ahrtal

Wie soll es mit dem Tourismus im Ahrtal weitergehen? Dafür hat der Tourismus-Verein ein Konzept erarbeitet. Am Montag wird der Endbericht vorgestellt.

ARCHIV – Wandernde gehen an Weinbergen vorbei in Richtung Rech im Ahrtal. Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild

Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa/lrs) – Nach der Flutkatastrophe 2021 im Ahrtal soll der Tourismus in der Region nachhaltig gefördert werden. Dazu stellt der Ahrtal-Tourismus Bad Neuenahr-Ahrweiler e.V. am Montag (10 Uhr) den Endbericht zum «Nachhaltigen Tourismuskonzept Ahrtal 2025» vor. Das Konzept wurde bereits im vergangenen Jahr vorgestellt. Der Wiederaufbau soll demnach als Chance für eine nachhaltige Entwicklung des Tourismus in der Region genutzt werden.

Ziel ist laut Tourismus-Verband unter anderem ein Neuaufbau des Ahrtals als nachhaltige und innovative Natur- und Wein-Region Deutschlands und ein Ausbau der touristischen

Wertschöpfung. Das Konzept enthält auch Projekte, um das Tal als Ziel attraktiver zu machen, darunter eine Aufwertung des Ahrsteigs, des Rotweinwanderwegs, des Ahrradwegs oder der Mountain Bike Cross-Country-Routen in den Höhenregionen.

Infos zum Konzept