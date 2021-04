Mainz

Vorstandschef Hofmann zu Klassenerhalt: „Gut im Geschäft“

Nach der rasanten Aufholjagd des FSV Mainz 05 ist bei Vorstandschef Stefan Hofmann die Zuversicht auf einen Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga stark gestiegen. „Dass sich alle Maßnahmen so schnell in Punkte niederschlagen würden, war nicht zu erwarten“, sagte er der „Bild“-Zeitung (Freitag). „Mein Gefühl ist grundsätzlich gut. Wir sind gut im Geschäft, die Mannschaft gibt das Gefühl, jedes Spiel gewinnen zu können.“