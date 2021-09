Bitburg/Trier

Vorsichtsmaßnahmen: Geflügelpest in Luxemburg und Belgien

Wegen der Geflügelpest in Luxemburg und Belgien dürfen Geflügelhalter im Eifelkreis Bitburg-Prüm ihre Ställe nur mit Schutzkleidung betreten. Zudem seien Desinfektionswannen oder -matten an den Eingängen zu Geflügelhaltungen aufzustellen, teilte die Verwaltung des Eifelkreises am Mittwoch mit. Unverzüglich zu melden seien mögliche Anzeichen der Krankheit, etwa ein Rückgang der Legeleistung. Auch, wer Geflügel aus den betroffenen Gemeinden gekauft habe, solle sich mit dem Veterinäramt in Verbindung setzen.