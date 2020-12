Berlin

Vorfall in Trier: Keine Hinweise auf politische Motivation

Den Behörden liegen keine Hinweise auf einen politischen Hintergrund des Vorfalls in Trier mit mindestens zwei Toten und mehreren Verletzten vor. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Sicherheitskreisen. Der Fahrer des Wagens, der in der Trierer Fußgängerzone mehrere Menschen erfasste, ist demnach auch nicht als Gefährder eingestuft. Als Gefährder bezeichnen die Sicherheitsbehörden Menschen, denen sie schwerste politisch motivierte Gewalttaten bis hin zum Terroranschlag zutrauen.