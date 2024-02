Verkehr

Thalfang

Vorfahrt missachtet: Zwei Verletzte bei Unfall

Bei einem Unfall im Landkreis Bernkastel-Wittlich sind ein Mensch schwer und einer leicht verletzt worden. Eine 39 Jahre alte Frau habe am Dienstag zwischen Büdlich und Thalfang an einer Einmündung die Vorfahrt missachtet, woraufhin ihr Wagen mit dem Auto eines 59-Jährigen zusammengestoßen sei, teilte die Polizei am Abend mit. Sowohl die Frau als auch der Mann kamen in ein Krankenhaus. Den Schaden schätzte die Polizei auf einen mittleren fünfstelligen Euro-Betrag.