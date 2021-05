Offenbach

Vorerst freundliches Wetter in Rheinland-Pfalz und Saarland

Nur einzelne Schauer, ein Sonne-Wolken-Mix und etwa 18 Grad: Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird vorübergehend freundlich. Der Donnerstag sei der beste der kommenden sieben Tage, sagte ein Meteorologe des Deutsches Wetterdienstes (DWD) am Morgen. Sommerlich sei es allerdings noch nicht. Der Tag starte mit Nebel, ehe ab dem späten Vormittag immer mal wieder die Sonne auftauche. Vor allem in der Pfalz und in Rheinhessen seien um die Mittagszeit aber noch ein paar Schauer möglich.